مُحدث | جميع صفقات برشلونة في صيف 2020

يرصد لكم موقع الخليج 365، في هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية، جميع صفقات الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، والتي يُشرف عليها المدير الفني الجديد “رونالد كومان” الذي خلف المدرب الإسباني المُقال “كيكي سيتين” في أعقاب الهزيمة المذلة التي مُني بها الفريق بنتيجة 2/8 أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إدارة برشلونة بقيادة الرئيس “جوزيب ماريا بارتوميو” ستبدأ التسوق قبل جميع إدارات الأندية الكبرى بهدف تهدئة الجمهور الكتالوني الغاضب من فضيحة مباراة بايرن ميونخ، فضلاً عن الموسم المحلي الكارثي الذي عاشه الفريق، حيث ودع من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أثلتيك بلباو، وخسر نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية، وخسر لقب الدوري الإسباني بفارق مريح من النقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويستعرض الخليج 365 بجوار الصفقات الجديدة لبرشلونة، جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف العملاق الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2020.

الجدول محدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط البرسا في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه والنادي القادم منه، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا يتضمن الجدول سوى الصفقات المعلنة بشكل رسمي.

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اللاعب – المركز – السن قادم من تفاصيل الصفقة ميراليم بيانيتش – وسط إرتكاز – 30 عامًا يوفنتوس 60 مليون يورو ، عقد مدته 4 سنوات ترينكايو – جناح أيمن – 20 عامًا سبورتينج براجا 31 مليون يورو ، عقد مدته 5 سنوات ماتياس فيرنانديز – وسط دفاعي – 22 عامًا بالميراس 7 مليون يورو ، عقد مدته 5 سنوات بيدري – جناح أيسر – 17 عامًا لاس بالماس 5 مليون يورو ، عقد مدته عامين جوستافو مايا دا سيلفا – جناح أيسر – 19 عامًا ساو باولو 4.5 مليون يورو ، عقد مدته 5 سنوات (يبدأ من فريق برشلونة ب) فيليب كوتينيو – جناح أيسر – 28 عامًا بايرن ميونخ يعود من الإعارة يوم 31 أغسطس أوريول بوسكيتس – وسط دفاعي – 21 عامًا تفينتي إنشخيدة عاد من الإعارة يوم 30 يوليو رافينيا ألكانتارا – وسط مهاجم – 27 عامًا سلتا فيغو عاد من الإعارة يوم 20 يوليو كارليس آلينا – إرتكاز – 22 عامًا ريال بيتس عاد من الإعارة يوم 20 يوليو توديبو– قلب دفاع – 20 عامًا Advertisements شالكه عاد من الإعارة يوم 30 يونيو كارليس بيريز – جناح أيمن – 22 عامًا روما يعود من الإعارة يوم 31 أغسطس موسى واجوي – ظهير أيمن – 21 عامًا نيس عاد من الإعارة يوم 30 يونيو جوان ميراندا – ظهير أيسر – 20 عامًا شالكه عاد من الإعارة يوم 30 يونيو ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

الراحلون عن برشلونة في الميركاتو الصيفي 2020