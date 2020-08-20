بث مباشر | نتيجة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره التعاون، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 20-8-2020 في الجولة 26، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:10 بتوقيت السعودية، 18:10 بتوقيت مصر، 16:10 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “بريدة”.

النصر يدخل المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مبتعدًا بفارق 9 نقاط عن نادي الهلال متصدر جدول الترتيب، ويحتاج “العالمي”لتحقيق الفوز من أجل مواصلة ملاحقة “الزعيم”، والاحتفاظ بلقبه في حالة تعثر الهلال.

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ويتواجد “النصر” في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل يقبع فريق “التعاون” المركز العاشر برصيد 32 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن “أبها” الذي خسر من الحزم أمس، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز 11 “الفيحاء”.

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