يوفنتوس يطلب مهاجم برشلونة .. ومصير غامض لديبالا وهيجوايين

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع مهاجم فريق برشلونة لويس سواريز، خلال سوق الانتقالات الصيفي 2020، لتدعيم خط هجوم الفريق الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس تراقب وضع سواريز مع برشلونة، بعدما خرجت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى اقتراب رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني بعد الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

مهاجم برشلونة يدفع ثنائي يوفنتوس للرحيل

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يرغب في التخلص من الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو هيجوايين، في مقابل ضم لويس سواريز أو أنطوان جريزمان من برشلونة.

وتراجع مستوى جونزالو هيجوايين هذا الموسم بشكل كبير حيث سجل 8 أهداف فقط في الدوري الإيطالي، وصنع 4 آخرين، وعانى من زيادة في الوزن أبعدته عن التشكيل الأساسي ليوفنتوس بعدما أهدر العديد من الفرص السهلة خلال بداية الموسم.

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وعلى الجانب الآخر، أصبح ديبالا مهددا بالرحيل عن يوفنتوس، بعدما كان متجها إلى توتنهام في الموسم الماضي لكنه صمم على البقاء مع البيانكونيري، لتجدد الأنباء حول رغبة إدارة يوفنتوس في بيعه للحصول على المال اللازم لضم لاعبين آخرين.

وكيل رونالدو يعرضه على برشلونة .. وبيرلو يرفض رحيله

وظهرت أنباء في الأسبوع الماضي عن قيام خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، بعرض اللاعب البرتغالي على عدة أندية، على رأسها برشلونة الإسباني، لكن المدرب الجديد لفريق يوفنتوس رفض التخلي تماما عن خدمات رونالدو.

وسيقوم بيرلو بالاحتفاظ برونالدو، مقابل التضحية بباولو ديبالا أو جونزالو هيجوايين، وذلك للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم اليوفي في الميركاتو الصيفي، بعدما خيب الفريق آمال مشجعيه مع مدربه السابق ماوريسيو ساري، عندما ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال16 على يد ليون الفرنسي.

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