يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم الخميس 20-8-2020 في الجولة 26، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:10 بتوقيت السعودية، 18:10 بتوقيت مصر، 16:10 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “بريدة”.

يتواجد “النصر” في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

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في المقابل يقبع فريق “التعاون” المركز العاشر برصيد 32 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن “أبها” الذي خسر من الحزم أمس، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز 11 “الفيحاء”.

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إليكم أهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

هدف التقدم للنصر “حمدالله” 1-0

هدف النصر الثاني “امرابط” 2-0

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