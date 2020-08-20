قبل مباراة الهلال والاهلي.. قانوني يكشف عن عقوبة جوميز المُنتظرة!

تنتظر جماهير الهلال والاهلي مواجهة الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والاهلي، تصاعدت حدة الانتقادات حيال المهاجم بافتيمبي جوميز بعدما نشر عبر استوري حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، صورة تحمل بين طياتها الكثير حيث فسرها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنها إهانة للنادي الجداوي وجماهيره، وتحمل تلك الصورة تعليق: “صباح الخير وصباح جلد الطحالب”.

من جانبه، حدد رجل القانون السعودي، أحمد الأمير، العقوبة المتوقعة على مهاجم الهلال، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” اليوم الخميس، صورة من المادة (50) الفقرة الخامسة في لائحة الدوري السعودي للمحترفين المنوطة بالمخالفات والتجريح والإساءات.

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وقال الأمير “إذا كان هذا المقطع صادر فعلًا من حساب رسمي للاعب، فذلك يعتبر إساءة إعلامية جسيمة فيها تجريح و إساءة ويُعاقب عليها اللاعب بالإيقاف لمدة عام وغرامة مالية ٣٠٠ ألف ريال”.

وقد تكون مباراة الهلال والاهلي حاسمة في تتويج الزعيم باللقب، وذلك في حالة فوزه وخسارة النصر أمام التعاون من منافسات الجولة ذاتها.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، ويتبقى 5 جولات على نهاية المسابقة المحلية، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 43 نقطة.

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