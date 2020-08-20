أعلن اتحاد الكرة تفاصيل جدول مواعيد مباريات الاهلي في الدوري المصري من 22 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، والبداية بمباراة القمة يوم السبت 22 أغسطس أمام الزمالك على ستاد القاهرة الدولي.

وخاض الاهلي 3 مباريات منذ استئناف الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في اثنتين أمام إنبي وأسوان، وتعادل في واحدة أمام الإنتاج الحربي.

وسيلعب الأهلي ما مجموعه 5 مباريات خلال الفترة المذكورة، أمام أندية الزمالك والجونة والمصري البورسعيدي ووادي دجلة وحرس الحدود، من بينهم مباراتين فقط خارج القاهرة.

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وسجل الاهلي 6 أهداف في الثلاث مباريات السابقة، وتلقى هدفًا وحيدًا من الإنتاج الحربي، لكنه قد يُعاني في الخط الخلفي خلال المباريات القادمة، بعدما تأكدت إصابة مدافعه “محمود متولي” بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال الدقائق الأولى من مباراة أسوان.

والتالي جدول مواعيد مباريات الاهلي في الدوري المصري من 22 أغسطس حتى 7 سبتمبر