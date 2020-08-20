الهلال والاهلي.. رسالة حماسية قبل الكلاسيكو

تنتظر جماهير الهلال والاهلي مواجهة الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والاهلي، حرص محترف الراقي، جوزيف دي سوزا، على توجيه رسالة إلى زملاءه قبل ملاقاة الزعيم في المواجهة النارية.

وقال دي سوزا من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”أتمنى لكم مباراة جيدة، سيكون قلبي معك في الملعب”، مُرفقًا مع تغريدته صورة فريقه قبل ساعات من مباراة الهلال والاهلي.

وقد تكون مباراة الهلال والاهلي حاسمة في تتويج الزعيم باللقب، وذلك في حالة فوزه وخسارة النصر أمام التعاون من منافسات الجولة ذاتها.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، ويتبقى 5 جولات على نهاية المسابقة المحلية، في حين يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 43 نقطة.

..