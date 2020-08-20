بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “النصر والتعاون” في أهم مباريات اليوم الخميس 20-8-2020 في الجولة 26، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:10 بتوقيت السعودية، 18:10 بتوقيت مصر، 16:10 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “بريدة”.

يتواجد “النصر” في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل يقبع فريق “التعاون” المركز العاشر برصيد 32 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن “أبها” الذي خسر من الحزم أمس، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز 11 “الفيحاء”.

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النصر 3-1 التعاون

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

الدوري السعودي (الجولة 26)

جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الجولة 26 بالدوري السعودي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة النصر: براد جونز – مايكون بيريرا – سلطان الغنام – عوض خميس – عبد الإله العامري – بيتروس – عبد الله الخيبري – نور الدين امبرابط – جوليانو – عبد الرازق حمد الله – أحمد موسى.

براد جونز – مايكون بيريرا – سلطان الغنام – عوض خميس – عبد الإله العامري – بيتروس – عبد الله الخيبري – نور الدين امبرابط – جوليانو – عبد الرازق حمد الله – أحمد موسى. ???? دكة بدلاء النصر: وليد عبد الله – عبد الله مادو – عبد العزيز الدوسري – مختار علي – عبد الرحمن العبيد – عبد الفتاح ادم – خالد الغنام – عبد الرحمن الدوسري – فهد الجميعة.

وليد عبد الله – عبد الله مادو – عبد العزيز الدوسري – مختار علي – عبد الرحمن العبيد – عبد الفتاح ادم – خالد الغنام – عبد الرحمن الدوسري – فهد الجميعة. ????تشكيلة التعاون: كاسيو – ياسين برناوي – فهد حمد – ريكاردو ماتشادو – حسن كادش – ساندرو مانويل – سيدريك أميسي – سلطان مندش – سميحان النابت – نالدو بيترولينا – هيلدون راموس.

كاسيو – ياسين برناوي – فهد حمد – ريكاردو ماتشادو – حسن كادش – ساندرو مانويل – سيدريك أميسي – سلطان مندش – سميحان النابت – نالدو بيترولينا – هيلدون راموس. ???? دكة بدلاء التعاون: حسين الشيعان – فيصل درويش – عبد المجيد السواط – ناصر الدعجاني – إبراهيم الزبيدي – ذعار حسن العتيبي – ريان الموسى – عبد المنعم مالك – ربيع سفياني.

حسين الشيعان – فيصل درويش – عبد المجيد السواط – ناصر الدعجاني – إبراهيم الزبيدي – ذعار حسن العتيبي – ريان الموسى – عبد المنعم مالك – ربيع سفياني. “0 صافرة بداية المباراة.

“1 يرتدي فريق النصر الزي البديل الأبيض، بينما يرتدي التعاون الزي التقليدي الأصفر.

“5 ⚽جوووووووووووووووووووول – عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الاول للنصر بتمريرة من أحمد موسى.

“5 قصة الهدف: أحمد موسى يمر بسرعة كبيرة من الجهة اليسرى ويرسل عرضية أرضية قابلها حمد الله بتسديدة قوية ارتطمت في يد الحارس وعانقت الشباك.

“9 اوووووه – سيدريك أميسي كاد يعادل النتيجة للتعاون بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء جاورت القائم الايمن لبراد جونز.

“12 التعاون يسيطر على الكرة ويحاول الوصول لمرمى النصر.

“16⚽جوووووووووووووووووووول – الهدف الثاني للنصر عن طريق نور الدين أمرابط.

“16 قصة الهدف: موسى يتلاعب بمدافع التعاون من الجهة اليسرى ويمرر كرة إلى عبد الرزاق حمد الله على حدود منطقة الجزاء الذي أعاد الكرة إلى المهاجم النيجيري في ظهر دفاعات التعاون وقبل ان يسدد الكرة سبقه نور الدين أمرابط بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس البرزايلي كاسيو.

“19 اللعب يتوقف بسبب اصابة الخيبري.

“20 استئناف اللعب وخيبري يعود معافى.

“24 اصابة ايضًا للاعب التعاون حسن كادش.

“25 يبدو ان كادش لن يستكمل المباراة.

“28????تبديل اضطراري للتعاون بخروج المصاب حسن كادش ودخول إبراهيم الزبيدي.

“30 راحة لالتقاط الانفاس “الكولينج بريك”.

“31 الحكم يستأنف اللعب الآن.

“34 القائم يحرم النصر من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة رائعة من نور الدين أمرابط!

“38 ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لصالح التعاون، تسدد قوية في المرمى ولكن براد جونز يتألق ويبعدها إلى الركنية.

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي ومازال النصر متقدم بهدفين مقابل شيء.

“42 رغم تقدم العالمي بهدفين الا ان المباراة مازالت هادئة.

“45 الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+3 تمريرات قصيرة بين لاعبي النصر هذه اللحظات.

“45+5 نهاية الشوط الاول بتقدم النصر بهدفين نظيفين.

استراحة قصيرة، ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني.

“49⚽جوووووووووووووووووووول – حمد الله يضيف الهدف الثالث للنصر بعد تمريرة على طبق من ذهب من نور الدين أمرابط.

“53 ⚽جوووووووووووووووووووول – راموس يسجل الهدف الاول للتعاون ويقلص النتيجة إلى هدفين الآن.

“55????بطاقة صفراء على نور الدين أمرابط بعد تدخل قوي على لاعب التعاون.

“56 التعاون أصبح أفضل في هذه اللحظات.

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