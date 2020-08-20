يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة السد والغرافة فى الدوري القطري، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 20-8-2020 فى اطار منافسات الجولة الـ22 من دوري نجوم قطر.

نُقلت مباراة السد والغرافة في الدوري القطري عبر قناة الكاس 1 اتش دي، وتولى منتصر الأزهري مهمة التعليق عليها، كما نُقلت عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي، وتولى عامر الخوذيري مهمة التعليق عليها، واقيمت على ارضية ملعب “ستاد الجنوب”.

خيم التعادل بنتيجة 1-1 على لقاء السد مع الغرافة، وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر أحمد علاء الدين بالتسجيل لمصلحة الغرافة في الدقيقة 65، قبل أن يتلقى زميله المهدي علي مختار بطاقة حمراء في الدقيقة 77.

واستفاد السد من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز أكرم عفيف هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد السد إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نجوم قطر، بعدما حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل فى 3 مباريات وخسر في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 51 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه في 29 مناسبة.

فى المقابل ارتفع رصيد الغرافة الى 36 نقطة، ضامنا إنهاء المسابقة في المركز الرابع بجدول الترتيب، جمعهم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 مقابل 6 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

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إليكم أهداف مباراة السد والغرافة فى الدوري القطري

هدف تقدم الغرافة “أحمد علاء” 1-0

هدف التعادل للسد من ركلة جزاء “أكرم عفيف” 1-1

لقطات من المباراة

أكرم عفيف يهدر ركلة جزاء

طرد لاعب الغرافة “المهدي علي”

فرصة بغداد بونجاح وتألق حارس مرمي الغرافة

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