رياضة | عاجل - الإعلان عن حكام مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الإعلان عن حكام مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك، مساعد أول جوران پاتاكي، مساعد ثان ايڤيكا مودريتش،حكم رابع فران يوڤيتش، حكم فيديو جوران جابريلو، حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش.

كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.