رياضة | محمد النني يُعلن رحيله عن بشكتاش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد النني يُعلن رحيله عن بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد رحيل الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، عن صفوف بشكتاش التركي، بعد انتهاء إعارته نهاية الموسم المنقضي.

جاء ذلك حسب ما كشف النني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب، " كان يوم أمس آخر يوم لي في اسطنبول وقد جعله المشجعون مؤثرًا جدًا بمقدار الحب الذي شاهدته".

وبعث النني برسالة لجماهير بشكتاش، قائلا، "جماهير بشكتاش: لقد تأثرت حقًا وسأكون دائمًا ممتنًا"، فيما وجه بعض الكلمات لإدارة النادي وزملائه في الفريق قائلًا: " الإدارة والزملاء: موسم لا يُنسى مع نهاية رائعة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، شكرًا على كل شيء".

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وكانت أبدت إدارة النادي التركي رغبتها في بقاء النني لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة، ولكن الأمور المادية عرقلت المسألة.

جدير بالذكر أن النني كان تم إعارته إلى فريق باشكتاش التركي، الموسم الماضي قدم فيه أداءً مميزًا، حيث خاض 36 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وذكرت بعض التقارير الصحفية في تركيا، أن الثنائي جلطة سراي وطرابزون سبور، أبديا اهتمامهما الشديد بضم النني، خلال الموسم المقبل.