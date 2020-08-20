رياضة | مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مفأجاة.. ميسي سبب السقوط الحقيقي لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، فتح كثير من التساؤلات داخل البيت الكتالوني، في حقيقة إمكانية قيادة ميسي لبرشلونة إلى المجد.

حيث يظن البعض أن رحيل إنييستا وتشافي عن برشلونة، وتسليم الراية إلى ميسي سوف يفتح الأبواب من جديد إلى تحقيق المجد، بل كان ذلك هو بداية الانهيار داخل البلوغرانا.

وسلط موقع " دون بالون " الضوء على سيطرة الأرجنتيني ليونيل ميسي على مراكز إتخاذ القرار داخل برشلونة، مما تسبب في نكثة حقيقية في السنوات الأخيرة.

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حيث لم يتمكن النجم الأرجنتيني من انقاذ برشلونة من كوارث دوري الأبطال في المواسم الأخيرة ، حيث خرج الفريق من البطولة بنتائج كارثية.

كانت البداية بالسقوط أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثه نظيفة، ليقابلها الموسم التالي خروج مذل أمام روما برباعية نظيفة في الاولمبيكو، قبل السقوط الموسم الماضي بنفس النتيجة على أرضية ستاد أنفيلد، وكانت الصدمة الكبري هي الهزيمة من بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ميسي لم يفعل شئ في تلك النكثات سوي المطالبة بالرحيل عن برشلونة، وإتهام بارتوميو وإدارته بالفشل الشديد.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021، ومن المنتظر أن تجمعه جلسة مع رونالد كومان لتحديد مصيرة مع الفريق.