رياضة | ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتسود شكوك حول إمكانية لحاق محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، بمباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبارا طبيا بعد البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى الفترة الأخيرة من أجل تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية والتأكد من جاهزيته للمباريات بنسبة مائة بالمائة.

وكان الزمالك قد تعادل في اللقاء الأخير أمام نادي مصر بدون أهداف، ويتواجد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة.