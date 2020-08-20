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رياضة | بناء على رغبة كومان.. برشلونة يتخذ خطوة جديدة تجاه سيميدو

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بناء على رغبة كومان.. يتخذ خطوة جديدة تجاه سيميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو في الأيام المقبلة، وذلك بناء على رغبة المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وكان برشلونة قد أعلن التعاقد مع كومان خلفًا لكيكي سيتين المُقال مؤخراً، على هامش الفضيحة الكارثية أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

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ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة قد عرض على سيميدو تجديد تعاقده حتي عام 2025.

وأشارت الصحيفة أن الظهير الأيمن البرتغالي قد وافق على عرض العملاق الكتالوني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لجوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بعدم التفريط في اللاعب.

يذكر أن بارتوميو قد أعلن خلال القناو الرسميه للنادي عن عدم التفريط في كلا من " تير شتيغن، ، لينغليت، سيميدو، دي يونغ، غريزمان، ديمبلي " لوضع حجر الأساس لبناء مشروع الفريق تحت قيادة كومان.

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