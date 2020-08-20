رياضة | الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة اقتراب نجم الأهلي من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إبراهيما كمارا وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول اقتراب لاعبه من الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

ونفى وكيل اللاعب، شائعات فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي واقترابه من بيراميدز، مؤكدًا أن كل هذا الكلام غير صحيح ولا جدال فيه".

وأضاف: "عقد ديانج مع الأهلي، لا يوجد به أي شروط جزائية أو أي أرقام يتم دفعها نظير فسخ التعاقد، ولا توجد نية للاعب في الرحيل".

وترددت أنباء اليوم عن اقتراب بيراميدز من التوقيع مع اللاعب المالي، عن طريق الشرط الجزائي مع ناديه لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.