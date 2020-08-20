رياضة | 5 أوراق رابحة ترجح كفة الزمالك أمام الأهلي في القمة 120

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 أوراق رابحة ترجح كفة الزمالك أمام الأهلي في القمة 120 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولي القمة النارية بين فريقي الأهلي والزمالك مساء السبت المقبل الموافق 22 أغسطس ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري لموسم 2019 / 2020.

يعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة، وقد يفقد الفريق الأبيض 3 نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه من قمة الدور الأول أمام المارد الأحمر.

يغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين خلال مباراة القمة أمام النادي الأهلي أبرزهم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وإمام عاشور، وعبد الله جمعة، ومحمود عبد العزيز زيزو، ولم يتحدد موقف حازم إمام.

ويحمل عدد من اللاعبين آمال الجماهير البيضاء في قمة السبت أمام النادي الأهلي، ويمثلون أوراق رابحة أمام الفرنسي كارتيرون ويستطيعون قيادة الفريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على حساب الغريم التقليدي المارد الأحمر ومحاولة تأمين المركز الثاني.

1- فرجاني ساسي:

مايسترو خط الوسط في نادي الزمالك من العناصر الهامة التي يعول عليها الفرنسي كارتيرون كثيرا في لقاء القمة ضد النادي الأهلي، خاصة وأنه لديه قدرات فنية عالية ويؤدي دوره الدفاعي والهجومي بشكل جيد للغاية، ووجوده بالملعب يمنح خط وسط الأبيض أفضلية كبيرة إذا كان في كامل لياقته الفنية، ويستطيع أن يصنع الفارق للفريق الزملكاوي في لقاء السبت.

2- اشرف بنشرقي:

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يعد المغربي أشرف بنشرقي الورقة الرابحة للزمالك أمام الأهلي حيث يقدم اللاعب أداء مميز رفقة الفريق الأبيض ويتمتع بقدرات هجومية وتهديفية هائلة ومهارات عالية تجعله عبء كبير على دفاعات النادي الأهلي إذا كان في كامل مستواه، خاصة وأنه اكتسب خبرات كبيرة بالدوري المصري في الفترة الماضية.

3- محمود علاء:

يمثل محمود علاء الصخرة وحائط الصد الزملكاوي التي ستتحطم عليه هجمات المارد الأحمر، وجود "علاء" في دفاع الزمالك يمنح الجماهير البيضاء رسالة اطمئنان أن مرمي الفريق في أمان ويثير قلق المنافسين نظرًا لما يتميز به نجم منتخب مصر بقدرات دفاعية وبدنية هائلة بالإضافة لطوله الفارع والذي يساعده على إبعاد العرضيات عن مرماه ويستعين به الفريق الأبيض في الركنيات لتسجيل الأهداف بالرأس، كما يتميز بتسديد ركلات الجزاء بإتقان شديد.

4- مصطفي محمد:

المهاجم الشاب مصطفي محمد من العناصر الهامة التي سيعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مباراة القمة ضد الأهلي نظرا للقدرات التهديفية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب وقدرته على اختراق الدفاعات وإجادته تسجيل الأهداف بمختلف الطرق الممكنة سواء الرأسيات أو التسديدات القوية، وإذا ظهر اللاغب بكامل مستواه في مباراة القمة سيمثل ذلك ضغط كبير على دفاع الأحمر.

5- زيزو:

يعد أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك واحد من أفضل اللاعبين بالفريق والدوري المصري، قدم مستويات رائعة رفقة الفارس الأبيض مؤخرا، ويتميز اللاعب بالسرعة الكبيرة والركض بالكرة أو بدونها ولديه قدرة رائعة على التحول من الدفاع للهجوم والعكس، ويتميز ايضا بتمريراته المتقنة، كما يمكنه أداء أدوار مختلفة في أكثر من مركز وذلك يجعله خيارا تكتيكيا مثاليا بالنسبة للمدرب الفرنسي.