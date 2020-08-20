رياضة | مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء بعد غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - أليو بادجي.