رياضة | دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر دون بالون: برشلونة قد يقيل كومان بسبب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع الهولندي رونالد كومان لمدة عامين، خلفًا لكيكي سيتين المُقال مؤخراً من تدريب الفريق الكتالوني، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وفجر موقع " دون بالون " مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن الموقع الإسباني أن نادي برشلونة قد يُقيل مدربة الجديد سريعًا في الأيام القليلة المقبلة.

حيث أكد الموقع الإسباني المتخصص دائمًا في آثارة الجدل، أن البلوغرانا قد يُضحي بكومان في حال عدم إقناع ميسي بالاستمرار في مشروعه الجديد، وإصرار الأرجنتيني على التعاقد مع أسطورة النادي تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري.

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ومن المنتظر أن يعقد اليوم المدرب الهولندي جلسة رفقه النجم الأرجنتيني من أجل بحث إمكانية إستمرار البرغوث داخل الكامب نو الموسم المقبل.

وكان ميسي قد أعلن رغبته في الرحيل الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة، وذلك عقب خروج الفريق بشكل مهين أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن ميسي قد رفض مسبقًا فكرة التعاقد مع كومان، وابدي رغبه قوية في التعاقد مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري.