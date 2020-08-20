رياضة | روديجر: العنصرية في كرة القدم ازدادت سوءا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر روديجر: العنصرية في كرة القدم ازدادت سوءا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد أنطونيو روديجر، لاعب تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الألماني لكرة القدم، أن مشكلة العنصرية في كرة القدم تتزايد، ويرى أن الأشخاص الذين لا يبلغون عن القضايا مذنبون، تماما مثل مرتكبي جرائم العنصرية.

وقال روديجر لصحيفة الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس: "أقول صدقا، لقد ساءت الأمور".

وأضاف: "عندما كنت في شتوتجارت، لم أمر بأي شيء، حتى خلال الوقت الذي قضيته كلاعب شاب من 2005 في برلين لم تكن هناك مشكلة. ولكن عندما انتقلت إلى إيطاليا، ساءت الأمور".

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وانتقل روديجر، والذي لعب لروما خلال الفترة من 2015 إلى 2017، إلى تشيلسي، وقال إنه استمع لهتافات تدعو للسخرية من اللاعبين السود، من قبل الجماهير خلال مباراة ديربي لندن على ملعب توتنهام العام الماضي.

وذكر مسؤولو نادي توتنهام أنهم لم يجدوا أي دليل يدعم هذا الإدعاء.

وأضاف روديجر :" عندما يتعرض الناس لإساءة عنصرية، نادرا ما تجد شجاعة مدنية من الأشخاص حولهم. لدي كلمات واضحة لهؤلاء الأشخاص: إنهم متواطئون بكل بساطة. في رأيي، يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص أيضا".