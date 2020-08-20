رياضة | بالأسماء.. الأهلي يفقد نصف دستة لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الأهلي يفقد نصف دستة لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين في مباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك،

والتي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق الأحمر كلا من كريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير وحسين الشحات ومحمود متولي بسبب الإصابة التي يعانون منها، فيما لم يتضح موقف أحمد الشيخ حتي الآن.

أما شريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي فيغيبون عن المباراة بسبب نهاية تعاقدهم مع النادي الأحمر في مباراة السبت، بالإضافة إلى غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.