شكرا لقرائتكم خبر عن النني يعلن انتهاء علاقته ببشكتاس التركي وجالاتاسراي يحاول ضمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال انتهاء علاقته ببشتكاش التركي بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق حول تجديد إعارته، بعد انتهاء موسم 2019-2020.

وكتب النني تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أمس كان أخر أيامي في اسطنبول والجماهير جعلوا الأمور عاطفية للغاية بالنسبة لي من خلال قدر الحب الذي شهدته من جانبهم .. جماهير بشكتاش: لقد لمسنى الأمر حقًا، وسوف أكون ممتنًا للغاية، وللإدارة والزملاء: لقد كان موسمًا مليئًا بالذكريات، وبنهاية رائعة بالتأهل لدوري الأبطال، وشكرًا للجميع».

ولعب محمد النني موسمًا على سبيل الإعارة في صفوف بشكتاش، ولم يقم النادي بتفعيل بند حق الشراء، كما لم يتوصل لاتفاق حول تجديد الإعارة.

وارتبط اسم النني بعدد من الأندية التركية الأخرى، على رأسها جالاتاسراي، هذا بجانب عدد من الوجهات الأخرى في أندية أوروبية.