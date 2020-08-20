شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقطع اجازته للاجتماع مع «كومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقارير إسبانية إلى أن ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، سيلتقي اليوم رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق البارسا.

وقالت إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، إن ميسي قطع إجازته مع عائلته، وجاء إلى برشلونة من أجل مقابلة المدرب الجديد كومان.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أنه من المتوقع أن يجتمع كومان ببقية قادة برشلونة، مثل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، عقب الانتهاء من اجتماعه مع قائد البارسا ميسي، موضحة أن أساس الاجتماع مع اللاعب الأرجنتيني هدفه هو التأكيد على أنه أساس مشروع المدير الفني الهولندي مع برشلونة في الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة أعلن تعاقده مع المدرب الهولندي رونالد كومان لمدة عامين، خلفًا للمُقال كيكي سيتين.