شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينوي الرحيل عن ريال مدريد من أجل قيادة «الديوك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشف رغبته عن موافقته على تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة في ظل أنه يتولى حاليا قيادة ريال مدريد الإسباني بالوقت الحالي وتمكن المدرب الفرنسي من التتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية فأن المدرب الفرنسي يأمل في تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، مما اعتبره الكثير من عشاق النادي الملكي رحيل زيزو عن سانتياجو برنابيو خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة في ظل الأنباء القوية التي ترددت مؤخرا عن رحيل المدرب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان ينوي الرحيل عن ريال مدريد من أجل قيادة «الديوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.