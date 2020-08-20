شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينوي الرحيل عن ريال مدريد من أجل قيادة «الديوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشف رغبته عن موافقته على تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة في ظل أنه يتولى حاليا قيادة ريال مدريد الإسباني بالوقت الحالي وتمكن المدرب الفرنسي من التتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية فأن المدرب الفرنسي يأمل في تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، مما اعتبره الكثير من عشاق النادي الملكي رحيل زيزو عن سانتياجو برنابيو خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة في ظل الأنباء القوية التي ترددت مؤخرا عن رحيل المدرب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.