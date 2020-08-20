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برشلونة يقدّم بيدري غونزاليس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

قدّم رئيس نادي ​برشلونة​، ​جوسيب ماريا بارتوميو​ رسمياً لاعبه ​بيدري غونزاليس​ بعد توقعيه على كشوفات النادي الكتالوني.

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وضم البلاوغرانا بيدري في الميركاتو الصيفي الماضي من لاس بالماس ولكنه بقي يدافع عن ألوان الأصفر قبل أن يقرر برشلونة إستعادته هذا الصيف.

ولم يعلن النادي الكتالوني عن مدة التعاقد مع بيدري (17 عاماً) إلا أن التقارير أشارت إلى أنه سيدافع عن ألوان برشلونة حتى العام 2022.

ويجيد بيدري اللعب كصانع ألعاب وجناح أيمن وأيسر، ونجح برشلونة بالحصول على خدماته بعد منافسة مع ، ولكنه اختار النادي الكتالوني

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