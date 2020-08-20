- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يقدّم بيدري غونزاليس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
قدّم رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو رسمياً لاعبه بيدري غونزاليس بعد توقعيه على كشوفات النادي الكتالوني.
وضم البلاوغرانا بيدري في الميركاتو الصيفي الماضي من لاس بالماس ولكنه بقي يدافع عن ألوان الأصفر قبل أن يقرر برشلونة إستعادته هذا الصيف.
ولم يعلن النادي الكتالوني عن مدة التعاقد مع بيدري (17 عاماً) إلا أن التقارير أشارت إلى أنه سيدافع عن ألوان برشلونة حتى العام 2022.
ويجيد بيدري اللعب كصانع ألعاب وجناح أيمن وأيسر، ونجح برشلونة بالحصول على خدماته بعد منافسة مع ريال مدريد، ولكنه اختار النادي الكتالوني
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يقدّم بيدري غونزاليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.