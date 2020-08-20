شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. غياب محمد حسن عن مواجهة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد عدم قدرة محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على اللحاق بلقاء فريقه أمام الأهلى، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.

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ويعانى محمد حسن من إصابة فى العضلة الخلفية حيث يواصل عمليات التأهيل فى الوقت الحالى، واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب.

ورفض جهاز الزمالك الطبى والفنى، المجازفة بتواجد محمد حسن فى القمة حيث تم تفضيل أن يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلى والعلاجى من الشد الذى لحق به فى مباراة المقاصة والذى أدى استبداله ثم استبعاده من مباراة الفريق أمام نادى مصر، التى أقيمت مساء الثلاثاء، الماضى، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.