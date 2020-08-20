شكرا لقرائتكم أوليفر كان: الأندية الكبيرة مثل بايرن لا تشبع أبداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد أوليفر كان، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، أن فريقه الألماني لا يزال متعطشا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأحد المقبل.

ويبحث بايرن عن لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا حينما يلتقي باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل في لشبونة، في نهائي دوري الأبطال، وتقام المباراة بدون جمهور ويتطلع من خلالها الفريق الفرنسي سان جيرمان للفوز بلقبه الأول في البطولة القارية.

وقال كان، القائد والحارس السابق لبايرن ميونخ، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، اليوم الخميس: "لم يملوا من الرغبة في استمرار حصد الانتصارات، فريق هانسي فليك يقوده مدرب دائما ما يجد الكلمات والحلول المناسبة، الفرق الرائعة يصنعها عدم الشعور بالرضا أبدا، وهي دائما تريد تحقيق الأفضل".

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ويدرك كان، 51 عاما، جيدا أن أمثال كيليان مبابي ونيمار يمكنهما النيل من بايرن، لكنه أكد أن النادي البافاري أيضا يمتلك قوة ضاربة.

وقال: "بالتأكيد ندرك أن باريس سان جيرمان يتحلى بالقوة، لكننا ندرك قوتنا أيضا"، ثم أشاد بحارس فريقه مانويل نوير بشكل خاص. عندما يكبر حارس المرمى في السن، فإنه لا يصبح أسوأ، مانويل نوير الآن في الرابعة والثلاثين، جيانلويجي بوفون سيكمل عامه الخمسين قريبا، نوير يمكنه أن يلعب لسنوات عديدة في أعلى المستويات".

وأكد كان أنه "متفائل للغاية" بأن المدافع النمساوي ديفيد الابا سيجدد قريبا عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل "اقتربنا من ذلك".