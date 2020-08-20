موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل.. واتحاد الكرة يعلن العدد المسموح له بالحضور

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع المتعة، عندما يلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، في التاسعة مساء السبت المقبل، في لقاء القمة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والعشرين للدوري الممتاز.

يدخل الأهلى المباراة متربعا على قمة جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على أسوان بثلاثية نظيفة.

ويعلم المارد الأحمر بصعوبة المهمة أمام الزمالك ولكن سيقاتل من أجل خطف الفوز، ليقترب من حسم الدوري، ويؤكد أنه الأفضل.

على الجانب الأخر، يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة وبفارق 17 نقطة عن الأحمر.

ويسعى المارد الأبيض لتحقيق الفوز، كنوع من التعويض المعنوي عن ابتعادهم عن لقب الدوري.

حضور 30 فردا في القمة

وأعلن اتحاد الكرة، أن العدد المسموح له بحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى هو 30 فردا للناديين، أى من حق كل فريق حضور 15 فردا يمثلون أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، وفقا للإجراءات المتبعة فى جميع مباريات الدورى العام، خاصة بعد استئنافه فى زمن فيروس كورونا المستجد.

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين، وهم رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، وحسين الشحات ومحمود متولى بسبب الإصابة، ومحمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، فيما تحوم الشكوك حول قدرة الثنائي جيرالدو وأحمد الشيخ على الظهور أمام الزمالك بعد تعرضهم للإصابة فى مباراة أسوان.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المباراة بتكشيل مكون من:

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محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول

الوسط: عمرو السولية وأليو بادجي ووليد سليمان وأجاي وقفشة

الهجوم: مروان محسن.

التشكيل المتوقع للزمالك:

يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى، وتحوم الشكوك حول قدرة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق فى لعب المباراة بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

الدفاع: حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى

الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما

الهجوم: مصطفى محمد.

القناة الناقلة:

يذاع اللقاء حصريا على قناة أون تايم سبورت 1