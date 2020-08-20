شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تشارك ببطولة التشيك الدولية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد العاب القوى على الدعوة التي تلقاها من نظيره التشيكى ، بشأن مشاركة بسنت حميدة لاعبة المنتخب في منافسات بطولة التشيك الدولية و التي تقام يوم 13 سبتمبر المقبل ، لتكون اللاعبة الوحيدة من مصر التي تشارك في هذه البطولة ، ومن المقرر أن يتحمل الجانب التشيكى كل ما يخص البطولة من طيران و إقامة للاعبة .

كان اتحاد العاب القوى تلقى دعوة من التشيك لمشاركة الثنائى مصطفى عمرو وبسنت حميدة في البطولة ، إلا ان مصطفى حميدة ينشغل حاليا بالتجنيد ، لتأتى الموافقة على مشاركة بسنت حميدة فقط ، و لم تأت الموافقة إلا بعد أن تمت مخا\بة الاتحاد التشكيى والاستفسار عن الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها في البطولة، ومدى الأمان السلامة للمشاركين في البطولة.

وبدأت تدريبات منتخب ألعاب القوى، في إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، وذلك بعد أن خضع اللاعبون لتحاليل صورة الدم، وكذلك مسحات كورونا، للاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين قبل البدء في التدريبات، والتي انطلقت باستاد القاهرة، على مستوى منافسات الرمى.

ومن المقرر أن تقام التدريبات في 3 ملاعب، الأول باستاد القاهرة للاعبى منتخب الرمى، بينما المركز الأولمبي تمت مخاطبته لاستقبال تدريبات الجرى، واستخدام صالة الجيم، بينما تمت مخاطبة استاد الإسكندرية لاستقبال تدريب بسنت حميدة بطلة العالم، وبالإضافة إلى أحد اللاعبين من منتخب الشباب، حيث إن محل سكنهم في الإسكندرية، وبالتالي فتدريبهم فى محيط سكنهم أفضل من قدومهم إلى القاهرة بصورة يومية.