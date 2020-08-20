شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلجأ لقائمة الطوارئ في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن غداً الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكر استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد غد في الجولة الـ 21 للدوري ، وتشهد صفوف الزمالك بعض الغيابات غدا والتي قد تدفع كارتيرون لاختيار بعض العناصر التي سيكون لها أكثر من دور تكتيكي وفني داخل الملعب لتفادي أي طوارئ قد تحدث قبل المباراة.

ويغيب عن الزمالك في مباراة السبت كل من شيكابالا وامام عاشور للايقاف وعبد الله جمعة لحصوله علي الإنذار الثالث امام نادي مصر في الجولة الـ 20 ومحمد حسن للاصابة، كما ان مشاركة يوسف أوباما وحازم امام في المباراة تحوم حولها الشكوك بسبب عدم جاهزيتهم الطبية والبدنية بنسبة 100 % .

ومن المتوقع ان تضم قائمة الزمالك كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وحازم امام ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وحسام اشرف واسامة فيصل ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي وإسلام جابر واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وعمر السعيد

من ناحية أخرى كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة الثنائي حازم إمام و محمد حسن لاعبا الفريق، وأكد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

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وتابع : "محمد حسن مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية".

وخضع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى اللاعب التدريبات في صالة الجيمانزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف.

بينما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم، وخضع لاعبو الفريق و الجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.