شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. السيد نصير يحصد أول ذهبية لمصر و افريقيا في أولمبياد أمستردام 1928 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بأمستردام عام 1928 ، بعدة ألعاب من بينها رفع الاثقال ، و على رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير ، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما .

وكانت دورة الألعاب الأولمبية بأمستردام 1928 أول ظهور له و استطاع الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر ، ليكون أول مصري و أفريقى و عربى يفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية .

بعد تحقيق الذهبية اصبح من المشاهير ، وتوالت بطولاته حيث توج ببطولة العالم عام 1929 ، و ذهبية العالم بميونخ 1930 ، و بطولة العالم بلوكسمبورج 1931 ، ونظرا لانجازاته حصل علي وسام النيل في بداية الأربعينات ووسام الرياضة من الرئيس جمال عبد الناصر اكتوبر عام 1965 وتم تعيينه وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة في 1956 .

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أشاد به أحمد شوقى امير الشعراء في قصيدة شهيره يقول فيها " شرفا نصير ارفع جابينك عاليا ...وتلق من اوطانك الأكليلا .. ان الـذى خلق الحـديد وبأسـه... جعل الحـديد لساعديـك ذليلا ..قـل يـانصـير وأنت بـر صـادق... أحمـلت إنسانـا عليك ثقيـلا "

وفى عام 178 توفى بطل الاثقال المصرى السيد نصير وهو في التاسعة و الستون من العمر ، تاركا خلفه تاريخ حافل بالإنجازات و الألقاب .