شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن سلبية مسحة كورونا استعداداً لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سلبية مسحة كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريف أسوان، في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة، وشدد عبد الغني على أن النادي يشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل استكمال طموح الفريق بالموسم الجاري بحجز مقعدا في المربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وأسوان قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، فيما تواجه الفريقان ودياً خلال فترة الإعداد لاستئناف النشاط الكروي وتعادلا في اللقائين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا في 11لقاء وتعادلوا في 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.

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في سياق متصل، أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى وضع هدفاً أمامه منذ بداية الموسم، وهو الوصول إلى المربع الذهبى والحفاظ على مركزه من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات خاصة، أن استئناف النشاط الكروى بعد كورونا أزال الفوارق بين جميع الفرق، حتى النادى الأهلى الذى كان متميزاً عن الجميع فى الدور الأول تراجع بعد التوقف الطويل.

وقال عبد الغنى، جميع الفرق متساوية فى الحظوظ بعد استئناف النشاط، وإذا ضغطنا على أنفسنا واجتهدنا قليلاً يمكن حصد وصافة الدورى بسهولة جداً، موضحا أن الإنتاج الحربى فريق جيد للغاية ولديه العديد من العناصر المميزة، واستطاع أن يجارى الأهلى متصدر الدورى، ولديه مدرب مخضرم وهو مختار مختار، ونحن نحترم الفريق جداً، ولكننا أيضاً لن نفرط فى نقاط اللقاء للحفاظ على مركزنا فى ظل اشتعال المنافسة.