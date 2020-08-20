شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، حسام البدرى يضع شرطاً للموافقة على إلغاء معسكر المنتخب فى أكتوبر، مسابقات الجبلاية تستقر على إقامة مؤجلات المصرى فى توقفات كأس مصر.



مسابقات الجبلاية تستقر على إقامة مؤجلات المصري في توقفات كأس مصر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات المصري التي تم تأجيلها مؤخرا في الدوري أمام حرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد السكندري أثناء فترة توقف الدوري لإقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم والتي لم يتم تحديد موعدها .

حسام البدرى يضع شرطاً للموافقة على إلغاء معسكر المنتخب فى أكتوبر

وضع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، شرطاً للموافقة على إلغاء معسكر الفراعنة فى شهر أكتوبر المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، بعدما حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل موعداً لمباراتىّ توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات.

الخطيب يحضر مران الأهلي قبل القمة ويجتمع مع عبد الحفيظ وفايلر حضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز، وحرص رئيس الأهلى على متابعة مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحواله ودعم الجهاز الفنى واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدوري الممتاز التى يتربع الأهلي على قمتها حالياً برصيد 56 نقطة، وعقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأخرى مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للاطمئنان على أحوال الفريق واستعداداته قبل مواجهة الزمالك. حازم إمام جاهز طبيا لمواجهة الأهلي فى قمة السبت كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن حالة الثنائي حازم إمام ومحمد حسن لاعبى الفريق، وأكد أسامة فى تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفني. جيرالدو يواصل الغياب عن تدريبات الأهلي الجماعية قبل قمة الزمالك واصل الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، غيابه عن تدريبات فريقه الجماعية لليوم الثانى على التولى بسبب معاناته من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة أسوان التى أقيمت الاثنين الماضى فى الدورى وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب المباراة متأثراً بإصابته بآلام فى العضلة الخلفية، ولم يشارك اللاعب الأنجولى فى مران الأمس، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية كما خاض جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلى الخاص بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية. Advertisements فايلر يجهز بادجى لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك فى القمة يُجهز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مهاجمه السنغالي أليو بادجي ليكون مفاجأته فى مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها بعد غد السبت، بعدما أصبح فايلر مضطراً للاعتماد على مهاجم صريح وإعادة جونيور أجاى لمركز الجناح لمواجهة أزمة الغيابات فى هذا المركز.