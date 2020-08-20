شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلائع الجيش يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة طنطا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع منذ قليل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لمسحة كورونا بمقر النادى استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه حسام باولو مهاجم الفريق فى مباراة طنطا، بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال الحادث الذى تعرض له على طريق الاسماعيلية قبل عدة أيام وتسبب فى تهشم سيارته ، فيما يغيب عن مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز .

وتعادل فريقا طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى في الجولة العشرين للدورى مساء الاحد، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر للمسابقة.

وتقدم طلائع الجيش بهدفين مقابل للاشئ عن طريق ناصر منسى وأحمد سامى من ركلة جزاء في الدقيقتين الثانية و30 من الشوط الأول بينما أضاع عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة في وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة ، بينما نجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف ، وتعادل بيراميدز عن طريق التونسى عمر العيونى الذى استغل دربكة داخل منطقة جزاء الطلائع ويطلق قذيفة سكنت مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .

ومن جانبه أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش حزنه لضياع نقطتين من فريقه بعد نجاح بيراميدز في التعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

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وقال بسيوني، إنه حزين للغاية خاصة وأن فريقه قدم مباراة قوية للغاية وكان يستحق الفوز على بيراميدز، والطرد المبكر فى الشوط الثانى أجبر الفريق على التراجع بشدة للخلف من أجل التأمين الدفاعى وكذلك غير من حساباته فى التغييرات باللجوء للتأمين خوفا من خسارة اللقاء وبسبب الضغط الهجومى القوى من بيراميدز نجح فى تسجيل التعادل فى النهاية.

بسيوني أشار إلى أن حزنه الأكبر من التعادل تتمثل فى أن الهدفين سجلا من كرتين سهلتين ومن أخطاء دفاعية كان يمكن التعامل معهما، مبررا خروج كريم طارق أفضل لاعبيه من أجل الحفاظ على النتيجة فى ظل اللعب بعشرة لاعبين واستنفاذ المجهود البدني للاعبين بصورة كبيرة وكان لابد من إجراء التعديلات فى التشكيل.