شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يكشف موقف أحمد الشيخ من مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ لاعب الاهلي لفحص طبي قبل مران غداً ،الجمعة، لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافست الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن موقف أحمد الشيخ من مباراة الزمالك سيتحدد في مران الغد حيث يُعاني اللاعب من إصابة في كاحل القدم ، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الطبي للفريق سيقوم بمحاولة أخيرة خلال مران الغد لتحديد موقف اللاعب من مباراة الزمالك.

وتعرض أحمد الشيخ للأصابة في الكاحل خلال مباراة أسوان بالجولة العشرون للدوري التى أقيمت مساء الاثنين الماضي وإنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

في شأن آخر ، قال سيد عبد الحفيظ إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، جاهز للدخول في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك ، موضحاً أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة التي كانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية، مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك في مران الغد الجماعي بنسبة كبيرة؛ تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق في مباراة الزمالك.. وخاض جيرالدو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة