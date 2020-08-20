الامارات | أسطورة الكرة الألمانية يحذر البايرن من الدفاع المتقدم أمام سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الكرة الألمانية يحذر البايرن من الدفاع المتقدم أمام سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر اللاعب التاريخي في بايرن ميونيخ الالماني والكرة الألمانية لوثار ماتيوس من اعتماد البايرن الدفاع المتقدّم، عندما يواجه باريس سان جرمان الفرنسي الاحد في لشبونة في نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم. وبعد تدميره برشلونة الاسباني 8-2 في ربع النهائي، عانى بايرن في بداية مباراته مع ليون الفرنسي قبل ان يفوز عليه بسهولة 3-صفر في نصف النهائي.

وقال قائد المنتخب الالماني السابق "عانى بايرن ضد ليون أكثر من مباراة برشلونة. إذا لعبوا هكذا الاحد، لن يفوزوا بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم أو يرتقوا الى مستوى الفريق المرشح للتتويج". وتابع "باريس يمتلك نوعية أفضل من برشلونة وليون، لديهم ما يكفي من اللاعبين القادرين على تمرير الكرة في المساحات الأساسية".

وكان ليون أهدر عدة فرص سانحة مطلع مباراته مع بايرن، معتمدا على تمريرات سريعة لضرب دفاع بطل المانيا في آخر ثماني سنوات. وأهدر القائد الهولندي ممفيس ديباي أولا ثم ارتدت كرة المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي من القائم الأيسر من مسافة قريبة في أول ربع ساعة، قبل ان يحسم المهاجم سيرج غنابري الشوط بهدفين نظيفين. وبرأسية الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نهاية المباراة، رفع بايرن رصيده الى 21 مباراة دون خسارة.

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