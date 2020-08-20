شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد التشيكي للتنس يهاجم بيكيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيفو كادركا، رئيس الاتحاد التشيكى للتنس، أن القرار الذى تم اتخاذه بشأن إلغاء منافسات كأس ديفيز للتنس هذا العام كان متسرعاً، وأن مدافع برشلونة الإسبانى جيرارد بيكيه كان مسرورا بإلغائه.

وقال كادركا فى تصريحات صحفية: «القرار لم يكن صائباً، لقد تسرعوا فى إلغاء منافسات كأس ديفيز لهذا العام، وأنا متيقن أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بسبب فيروس كورونا، إنما بسبب الخسائر الاقتصادية».

وتابع: «لم تكن هناك أى جهود تذكر من قبل شركة كوزموس التى يمتلكها بيكيه، لقد كان واضحاً للجميع أنهم لا يريدون إقامة البطولة، وأعتقد أن مدافع البارسا مسرور للغاية بهذا القرار».

كما أيد كادركا رأى اللاعب الفرنسى نيكولا ماهو، الذى اعتبر أن بيكيه لا يهتم بمستوى البطولة وما يهمه هو المردود المادى فقط. وقال كادركا: «تحدث ماهو قبل بضعة أشهر وهاجم بيكيه، وهذا لم يعجب البعض، لكن بات الأمر واضحاً، وما قاله صحيح«

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وأضاف: «البطولة كانت ناجحة قبل أن يتدخل فيها بيكيه، لكن الكل رأى ما حدث فى العام الماضى، لم يكن هناك إقبال جماهيرى، والمستوى كان سيئا».

وتابع: «فى الموسم الماضى كانت البطولة سيئة للغاية، لكن تواجد نادال برفقة المنتخب الإسبانى فى النهائى جذب الجماهير كون البطولة فى مدريد».

على جانب آخر، قلصت الرومانية سيمونا هاليب، فارق النقاط الذى يفصلها عن الأسترالية أشلى بارتى، فى صدارة التصنيف العالمى للاعبات التنس المحترفات، إثر تتويجها بلقب بطولة براج المفتوحة.

وظلت الأمريكية سيرينا وليامز فى المركز التاسع بالتصنيف، إثر هزيمتها أمام شيلبى روجرز فى دور الثمانية من بطولة ليكسينجتون، التى توجت بلقبها جينيفر برادى.