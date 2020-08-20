شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لرئاسة النادي الكتالوني: سأقيل كومان حتى لو حقق الثلاثية مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: تولي تدريب كومان للفريق لن يحل الأزمة الرياضية والمؤسسية والاقتصادية التي يعيشها نادي برشلونة، إنه هروب إلى الأمام لجوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته«.

وأضاف: بالطبع كومان أسطورة برشلونة، وعلينا أن نشكر رونالد على أنه نظرًا للوضع المعقد الذي نعيشه فهو على استعداد لتحمل هذه المسؤولية، أتمنى له التوفيق.

وبسؤاله، عن تصريحه الشهير بإقالة كومان حال نجاحه في انتخابات برشلونة، قال فونت: «حتى لو فاز بالثلاثية الموسم المقبل فلن يكون مدربي، عليك أن تضع هذه العبارة في السياق لديكم».

وتابع: «نعتقد أن مشروع النادي للسنوات العشر القادمة لا يتمحور حول اسم فقط، مدرب برشلونة شخصية مهمة للغاية، نعم، لكنه مجرد قطعة أخرى في عتاد أكثر اكتمالًا وتعقيدًا، من أجل تحقيق أقصى قدر من النجاح في العقد القادم».