شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يحسم مصير لاعبى البلوجرانا بعد «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا تزال تبعات الهزيمة المهينة التى تعرض لها برشلونة الإسبانى على يد بايرن ميونخ الألمانى، الجمعة، تزلزل أركان النادى الكتالونى، ما استدعى الإدارة للتدخل واتخاذ إجراءات عاجلة غير مسبوقة.

وخسر برشلونة 2-8 على يد الفريق البافارى فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بشكله المختصر، ليودع البطولة التى حصل على لقبها لآخر مرة عام 2015.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة قررت بيع معظم لاعبى الفريق، من بينهم نجوم كبار وأسماء رنانة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعندما سُئل رئيس النادى جوسيب ماريا بارتوميو عن صحة التقارير، حدد أسماء 7 لاعبين فقط «ليسوا للبيع» فى إطار خطته لإعادة بناء الفريق، وفقا لتصريحاته لمحطة النادى التليفزيونية.

وقال بارتوميو: «من الذى ليس للبيع؟ ليو ميسى. هو يعلم ذلك. إنه أفضل لاعب فى العالم».

وتابع: «نتحدث أيضا عن مارك أندرى تير شتيجن، ونيلسون سيميدو، وفرانكى دى يونج، وكليمو لانجلى، وعثمان ديمبلى، وأيضا أنطوان جريزمان».

ولم يكن النجم الشاب أنسو فاتى من بين من ذكرهم بارتوميو بالاسم، لكنه أكد فى وقت سابق أن المهاجم الواعد لن يغادر «كامب نو».

والإثنين أقال برشلونة مديره الفنى، كيكى سيتين، إثر الهزيمة المدوية، وتشير جميع الدلائل إلى تولى الهولندى رونالد كومان مهمة تدريب الفريق الذى دافع عن ألوانه لاعبا من 1989 إلى 1995.

وفى وقت سابق، قالت محطة راديو «كادينا سير» الإسبانية إن النادى يسير فى اتجاه إجبار عدد من نجومه الكبار على الرحيل، فيما يهدد من يرفض هذا القرار بالاقتطاع من راتبه.

وتضم قائمة اللاعبين المطالبين بالرحيل عن برشلونة أسماء من العيار الثقيل، منها المهاجم لويس سواريز (33 عاما) والمدافع الأيسر جوردى ألبا (31 عاما) ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش (32 عاما)، وهم 3 من أصحاب الرواتب الكبيرة فى النادى.

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فى السياق نفسه، كشف تقرير صحفى إسبانى، الأربعاء، عن اجتماع مرتقب بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، ومدرب البارسا الجديد رونالد كومان، وأسطورة الفريق ليونيل ميسى.

وارتبط اسم ميسى مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8، فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فقد اتصل بارتوميو، بخورخى ميسى، والد وممثل اللاعب الأرجنتينى، ليشرح له أن رونالد كومان، المدير الفنى الجديد لبرشلونة، يعتمد على نجله ويعتبره حجر الأساس فى مشروعه الجديد.

وأوضح التقرير أن والد ميسى أخبر بارتوميو بأنه ليس الشخص المفترض إقناعه، ولكن لابد من إقناع نجله، ولذلك أخبره بضرورة أن يكون الحديث مباشرة مع ليو لشرح المشروع الجديد، ويجب أن يكون الحديث وجهًا لوجه.

ومن المقرر أن يقوم رئيس برشلونة بتحديد موعد لعقد اجتماع حاسم مع ليونيل ميسى ورونالد كومان فى وقت قريب، من أجل إقناعه بالبقاء.

من جانبه، قال الاتحاد الهولندى للعبة، فى بيان له، الأربعاء: «رونالد كومان يترك منصبه مدربا للمنتخب الهولندى. سيبدأ المدرب البالغ من العمر 57 عامًا والإشراف على نادى برشلونة. كان كومان موظفًا (فى الاتحاد الهولندى) منذ فبراير 2018، وقد لعب المنتخب البرتقالى بإشرافه 20 مباراة».

وأضاف أن كومان الذى كان مقررا أن يقود المنتخب البرتقالى فى كأس أوروبا 2020 التى تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، سيترك مكانه لمساعده دوايت لودويجز الذى سيصبح مدربا أساسيا بانتظار تعيين الاتحاد لمدرب جديد على رأس المنتخب الوطنى.

ومن المقرر أن تلتقى هولندا مع بولندا فى الرابع من سبتمبر وإيطاليا فى السابع منه على ملعب «يوهان كرويف أرينا» فى أمستردام ضمن مسابقة دورى الأمم التى ينظمها الاتحاد الأوروبى للعبة.

وقال كومان، فى بيان الاتحاد الهولندى، موجها الشكر للأخير: «لقد كان شرفا لى أن أكون المدرب الوطنى لهولندا. لمدة عامين ونصف، فعلت كل شىء للنجاح مع المنتخب البرتقالى. عندما أنظر إلى الوراء، فأنا فخور بما حققناه معا خلال هذه الفترة. أنا متأكد من أن المنتخب الهولندى له مستقبل مشرق».

وأضاف اللاعب السابق للبلوجرانا: «الكل يعرف أن برشلونة هو فريقى. الحلم أن أكون مدربا هناك، أمر مميز جدا بالنسبة لى».