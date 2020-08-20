شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفكر في خوض القمة برأسي حربة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خوض مواجهة القمة أمام الأهلي برأسي حربة.
ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري.
ويسعى كارتيرون لاستغلال مهارة الثنائي مصطفى محمد، وأسامة فيصل، في ظل النقص العددي الذي يعانيه خط دفاع الأهلي.
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