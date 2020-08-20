شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحسم مصير انتقاله إلى الزمالك الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسؤولو الزمالك اتصالاتهم مع مسؤولي هيدرسيفلد الإنجليزي، بشأن إتمام صفقة رمضان صبحي.
وأعلن مسؤولي نادي هيدرسيفلد أن المفاوضات مع بيراميدز توقفت بسبب المقابل المادي.
وينتظر أن يحسم صبحي وجهته منتصف الأسبوع المقبل، سواء إلى الزمالك أو لأي نادٍ آخر.
وكان نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، قد انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب لا يزال صغيرا فى السن.
وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب من خلال نادي سيفاس سبور التركي».
وأضاف: «النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتب سنوي مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,914
-
تعافي
62,553
-
وفيات
5,197
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي يحسم مصير انتقاله إلى الزمالك الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.