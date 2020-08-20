شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يحسم مصير انتقاله إلى الزمالك الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسؤولو الزمالك اتصالاتهم مع مسؤولي هيدرسيفلد الإنجليزي، بشأن إتمام صفقة رمضان صبحي.

وأعلن مسؤولي نادي هيدرسيفلد أن المفاوضات مع بيراميدز توقفت بسبب المقابل المادي.

وينتظر أن يحسم صبحي وجهته منتصف الأسبوع المقبل، سواء إلى الزمالك أو لأي نادٍ آخر.

وكان نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، قد انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب لا يزال صغيرا فى السن.

وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب من خلال نادي سيفاس سبور التركي».

وأضاف: «النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتب سنوي مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي».

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