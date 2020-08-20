شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يفرض السرية على تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، فرض سياج من السرية على تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة الأهلي، «السبت».
وطالب كارتيرون، اللاعبين، بعدم الإدلاء بأي احاديث أو تصريحات اعلامية، حتي انتهاء المباراة.
وشدد كارتيرون، على اللاعبين ضرورة التركيز، داخل المعسكر، وتحقيق الهدف المرجو منه وهو الفوز بالنقاط الثلاثة.
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