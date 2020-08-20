شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يهرب من سجن «الملكي» إلى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، باب المفاوضات مع اللاعب الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة وأن اللاعب الريالي يعاني من تجاهل زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وقال موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن النجم الويلزي اقترب من الانضمام لصفوف فريق توتنهام خلال الميركاتو الصيفي لمدة 3 سنوات على سبيل الشراء النهائي خاصة وأن النجم الويلزي يعاني من تجاهل فني داخل المستطيل الأخضر خلال ولاية المدير الفني الحالي لريال مدريد.