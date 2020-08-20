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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توري: حان وقت التغيير في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
أعرب اللاعب يايا توري عن اعتقاده بأنه يجب طرح الأسئلة على بيب غوارديولا على خلفية فشل مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، لافتا إلى أن الوقت قد حان للتغيير.
وقال توري: "استعان النادي بالمدرب لهذه الغاية، لجلب هذه الكأس وعندما ترى ليفربول وربما الأندية الأخرى التي فازت بها دون القيام بالكثير من العمل في سوق الانتقالات، يكون الأمر غريبًا ومحبطًا".
وأضاف: "بالطبع، تم إحضاره إلى النادي للحصول على كأس ضخم لهم وفي الوقت الحالي لم يتم تسليمه بالطريقة التي يريدونها. الجميع يعرف أن بيب مدرب رائع ولكن في الوقت الذي لا تسير فيه الأمور كما يجب، يكون الوقت قد حان لتغيير الطريقة التي يفعلون بها الأشياء. سوف نرى".
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