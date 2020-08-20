أندرلخت يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الشاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي عن التعاقد رسمياً مع لاعب نادي ​مانشستر سيتي​ الإنكليزي الشاب ​لوكاس نميتشا​ على سبيل الإعارة حتى إنتهاء الموسم.



وكان صاحب الـ 21 عاماً قد أمضى الموسم الماضي بين ألمانيا وإنكلترا، حيث أمضى النصف الأول من الموسم مع نادي فولفسبورغ حيث لعب 11 مباراة في جميع المسابقات.

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وفي الشق الثاني من الموسم إلتحق المهاجم الشاب بنادي ميدلزبره في دوري الدرجة الاولى، وشارك في 13 مباراة بين بطولتي الدوري والكأس

يذكر أن عقد اللاعب مع السيتي سينتهي في صيف عام 2021 المقبل.