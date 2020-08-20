- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أندرلخت يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الشاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
أعلن نادي أندرلخت البلجيكي عن التعاقد رسمياً مع لاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الشاب لوكاس نميتشا على سبيل الإعارة حتى إنتهاء الموسم.
وكان صاحب الـ 21 عاماً قد أمضى الموسم الماضي بين ألمانيا وإنكلترا، حيث أمضى النصف الأول من الموسم مع نادي فولفسبورغ حيث لعب 11 مباراة في جميع المسابقات.
وفي الشق الثاني من الموسم إلتحق المهاجم الشاب بنادي ميدلزبره في دوري الدرجة الاولى، وشارك في 13 مباراة بين بطولتي الدوري والكأس
يذكر أن عقد اللاعب مع السيتي سينتهي في صيف عام 2021 المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أندرلخت يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.