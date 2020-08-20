اخبار الرياضه

أندرلخت يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الشاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أندرلخت يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الشاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي عن التعاقد رسمياً مع لاعب نادي ​مانشستر سيتي​ الإنكليزي الشاب ​لوكاس نميتشا​ على سبيل الإعارة حتى إنتهاء الموسم.

وكان صاحب الـ 21 عاماً قد أمضى الموسم الماضي بين ألمانيا وإنكلترا، حيث أمضى النصف الأول من الموسم مع نادي فولفسبورغ حيث لعب 11 مباراة في جميع المسابقات.

Advertisements

 

وفي الشق الثاني من الموسم إلتحق المهاجم الشاب بنادي ميدلزبره في دوري الدرجة الاولى، وشارك في 13 مباراة بين بطولتي الدوري والكأس

يذكر أن عقد اللاعب مع السيتي سينتهي في صيف عام 2021 المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أندرلخت يتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا