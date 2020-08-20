- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كان: بايرن ميونيخ يبذل جهده للحفاظ على الابا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
كشف الحارس الألماني السابق أوليفر كان أن نادي بايرن ميونيخ يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على اللاعب دافيد ألابا، لافتا إلى أن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق.
وقال كان: "نجري حاليًا محادثات متكررة مع دافيد ألابا ومستشاريه. بالطبع لا يمكنني الكشف أو الحديث عن المحتوى، لكنني أعتقد أننا نقترب أكثر. كان الجو خلال المحادثة الأخيرة لطيفًا للغاية".
وأضاف: "نحن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على دافيد. أنا متفائل في الوقت الحالي بأنه يمكننا الاحتفاظ بدافيد".
كانت هذه تفاصيل خبر كان: بايرن ميونيخ يبذل جهده للحفاظ على الابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.