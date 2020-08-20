كان: بايرن ميونيخ يبذل جهده للحفاظ على الابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

كشف الحارس الألماني السابق أوليفر كان أن نادي ​بايرن ميونيخ​ يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على اللاعب دافيد ​ألابا​، لافتا إلى أن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق.

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وقال كان: "نجري حاليًا محادثات متكررة مع دافيد ألابا ومستشاريه. بالطبع لا يمكنني الكشف أو الحديث عن المحتوى، لكنني أعتقد أننا نقترب أكثر. كان الجو خلال المحادثة الأخيرة لطيفًا للغاية".

وأضاف: "نحن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على دافيد. أنا متفائل في الوقت الحالي بأنه يمكننا الاحتفاظ بدافيد".