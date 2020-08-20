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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يريد خطف نجم ارسنال الشاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي يدرس إمكانية التعاقد مع نجم نادي ارسنال الشاب اينسلي مايتلاند نايلز.
وأشارت التقارير في وقت سابق إلى ان الظهير الايمن الشاب يتجه للرحيل عن المدفعجية، كونه ليس ضمن خطط المدرب ميكيل ارتيتا.
ووفقاً للديلي ميل، فإن ادارة النادي ستوافق على بيع صاحب الـ 22 عاماً مقابل 20 مليون جنيه، وان وصل العرض من الغريم الازلي توتنهام.
ويحظى اللاعب الشاب بإهتمام كل من برايتون وايفرتون ايضاً، ومن المتوقع أن يرحل عن الفريق في الفترة المقبلة.
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