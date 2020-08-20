اخبار الرياضه

توتنهام يريد خطف نجم ارسنال الشاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يريد خطف نجم ارسنال الشاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ​توتنهام هوتسبير​ الإنكليزي يدرس إمكانية التعاقد مع نجم نادي ​ارسنال​ الشاب ​اينسلي مايتلاند نايلز​.

وأشارت التقارير في وقت سابق إلى ان الظهير الايمن الشاب يتجه للرحيل عن المدفعجية، كونه ليس ضمن خطط المدرب ميكيل ارتيتا.

Advertisements

 

ووفقاً للديلي ميل، فإن ادارة النادي ستوافق على بيع صاحب الـ 22 عاماً مقابل 20 مليون جنيه، وان وصل العرض من الغريم الازلي توتنهام.

ويحظى اللاعب الشاب بإهتمام كل من برايتون وايفرتون ايضاً، ومن المتوقع أن يرحل عن الفريق في الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يريد خطف نجم ارسنال الشاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا