اخبار الرياضه

محادثات بين برايتون وريال بيتيس حول مونتويا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محادثات بين برايتون وريال بيتيس حول مونتويا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​برايتون​ يجري محادثات مع ​ريال بيتيس​ بشأن صفقة محتملة تشمل اللاعب مارتن ​مونتويا​. في حين لا يزال أمام لاعب السابق عام واحد على انتهاء عقده مع برايتون.

يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أمضى نصف موسم في وقت سابق على سبيل الإعارة في بيتيس من نادي إنتر ميلان في 2016.

وقد انضم مونتويا إلى برايتون في شهر آب 2018 قادما من فالنسيا في صفقة مدتها أربع سنوات وشارك في 56 مباراة مع الفريق الإنكليزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محادثات بين برايتون وريال بيتيس حول مونتويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا