محادثات بين برايتون وريال بيتيس حول مونتويا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​برايتون​ يجري محادثات مع ​ريال بيتيس​ بشأن صفقة محتملة تشمل اللاعب مارتن ​مونتويا​. في حين لا يزال أمام لاعب برشلونة السابق عام واحد على انتهاء عقده مع برايتون.



يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أمضى نصف موسم في وقت سابق على سبيل الإعارة في بيتيس من نادي إنتر ميلان في 2016.

وقد انضم مونتويا إلى برايتون في شهر آب 2018 قادما من فالنسيا في صفقة مدتها أربع سنوات وشارك في 56 مباراة مع الفريق الإنكليزي.