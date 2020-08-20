شكرا لقرائتكم هل خصم الأهلي 500 ألف جنيه من شريف إكرامي بسبب "توتير"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تردت أنباء قوية عن خصم مسئولي النادي الأهلي مبلغ 500 ألف جنيه من شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر، والتي انتهت علاقته مؤخرا مع القلعة الحمراء، بعد قرار الجهاز الفني الاكتفاء بالمجموعة الحالية.

ونفي مصدر مسئول داخل الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن قيام إدارة النادي بخصم 500 ألف جنيه من شريف إكرامي حارس الفريق الذي إنتهت علاقه بالأهلي مؤخراً بسبب ما كتبه الحارس عبر موقع تويتر لشرح قصة رمضان صبحي ودوره في رحيل اللاعب من الاهلي.

وقال المصدر، إنه لم يتم خصم مبالغ من شريف إكرامي بسبب ما كتبه ، موضحاً أن الحارس حصل على جميع مستحقاته من الأهلي قبل أن يعلن النادي إنهاء موسم شريف مع الأهلي حالياً وليس مع إنتهاء الموسم بسبب قيامه بتحريض رمضان صبحي على الرحيل من النادي.

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وكان مسئولو النادي الأهلي، قد قررو إنهاء مشوار حارسه شريف إكرامي بشكل رسمي، مفضلا أن يكون اعماد الجهاز الفن خلال الفترة الحالية على المجموعة الأساسية التي يعتمد عليها الفريق الأحمر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.