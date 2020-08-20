شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب يحضرون مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة الـ21 من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.. ويحضر الجهاز الفني من أجل متابعة اللاعبين عن قرب والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية خاصة العناصر التي تشكل القوام الأساسي لمنتخب مصر من القطبين.

وعقد الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، المحدد لها السبت المقبل، فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى، باستاد القاهرة بحضور القيادات الأمنية واللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن الملاعب باتحاد الكرة، وهشام جنيدى مدير إدارة المباريات بالأهلى، وعلاء صلاح نائب مدير مقر النادى بالجزيرة، بينما غاب ممثلو نادى الزمالك عن الحضور وتم إبلاغهم بنتائج الاجتماع بشكل رسمى.

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وتم الاتفاق على السماح لأعضاء مجلس إدارة الناديين فقط بالحضور، وأن يسمح للصحفيين والإعلاميين بحضور المباريات فى أضيق الحدود، وفقا لكشف يتم إرساله من جانب اتحاد الكرة للجهات الأمنية، على أن يتولى نادى الزمالك تنظيم المباراة باعتباره صاحب الأرض فى اللقاء المرتقب.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.