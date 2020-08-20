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شكرا لقرائتكم تليفونات بني سويف يبحث عن مستثمر لرعاية قطاع الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو نادى تليفونات بني سويف ، والذي يلعب في دور القسم الثاني، عن مستثمر جديد يتولى رعاية وإدارة قطاع كرة القدم بالنادى ، خلال الفترة القادمة.
تأتي رغبة نادي التليفونات في البحث عن راعي نظرا للأزمة المالية الصعبة التي يمر بها النادي والتى قد تؤدى إلى تجميد جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادى.
ويحاول التليفونات البحث عن راعي من أجل تحقيق آمال جماهير بني سويف في العودة مجددا إلى الدوري الممتاز، بعد غياب طويل، حيث تسببت الضائقة المالية في صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين مميزين قادرين على إعاده للدوري الممتاز.
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